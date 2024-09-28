Украинская армия сталкивается с серьезными трудностями, сообщает издание “Телеграф”. Сергей Варакин, командир батальона беспилотников 58-й мотопехотной бригады, выразил недовольство в социальных сетях по поводу системы комплектования и обеспечения Вооруженных сил Украины.
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