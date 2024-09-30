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В окружной столице стартовал форум «Цифровые закупки 2024»

В окружной столице стартовал форум «Цифровые закупки 2024»

В Салехарде стартовал форум «Цифровые закупки 2024», который проходит на Ямале второй год подряд. Это мероприятие посвящено современным изменениям в области государственных и муниципальных закупок, а также тому, как применять законодательство и находить эффективные решения в этой сфере.

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