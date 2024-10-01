К посещению пациентов в больницах священниками установят требования

Минздрав предложил утвердить общие требования для посещения пациентов священниками в больницах. «Парламентская газета» ознакомилась с проектом приказа министерства, где представлены соответствующие предписания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии