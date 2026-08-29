ФСБ показала видео с иностранцами, лишенными гражданства за угрозу безопасности

Федеральная служба безопасности показала видео с иностранными гражданами, которых лишили российского гражданства за действия, угрожавшие безопасности страны.
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