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ФСБ показала видео с иностранцами, лишенными гражданства за угрозу безопасности

ФСБ показала видео с иностранцами, лишенными гражданства за угрозу безопасности

Федеральная служба безопасности показала видео с иностранными гражданами, которых лишили российского гражданства за действия, угрожавшие безопасности страны.

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