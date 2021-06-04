Сатановский назвал балаганом политическую ситуацию в Израиле

Создание в Израиле нового правительства без Биньямина Нетаньяху – это нечто совершенно необыкновенное, хотя пока еще непонятно, на чем держится новый кабинет министров, кроме желания всех, кто в него вошел, избавится от надоевшего премьер-министра.