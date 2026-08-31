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«Я не хочу, я хочу, чтобы он сейчас отсюда ушёл!»: Анна Седокова не стала скрывать, как сын помешал её свиданию с мужчиной

«Я не хочу, я хочу, чтобы он сейчас отсюда ушёл!»: Анна Седокова не стала скрывать, как сын помешал её свиданию с мужчиной

Анна Седокова рассказала забавную историю о визите мужчины к ней домой. Певица призналась, что её сын Гектор оказался не слишком рад появлению потенциального соперника за мамино внимание.

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