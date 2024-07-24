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Царьград

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Осужденная за халатность сотрудница Минздрава Прикамья ушла в отставку

Осужденная за халатность сотрудница Минздрава Прикамья ушла в отставку

Барова написала заявление об увольнении по собственному желанию.Марина Барова, бывший директор ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» пермского Минздрава, уволилась с должности после того, как была признана виновной в превышении должностных полномочий.

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