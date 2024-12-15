Армия из сотен тысяч "спящих ячеек" и "глубинных разведок" - парализует регионы России?

Знаете-ли вы, что такое "глубинная разведка"? Какое количество диверсантов - шпионов иностранных агентов и прочих врагов России забрасывается ежедневно в нашу страну? Шпиону не обязательно быть Джеймсом Бондом стрелять с двух рук из пистолетов по македонски, взглядом убивать противника и уметь управлять всеми видами транспорта.