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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смолов об общем этапе ЛЧ: «МЮ» скорее всего попадет в зону стыков. А может и вылетит»

Федор Смолов поделился ожидания от общего этапа Лиги чемпионов. Экс-нападающий «Краснодара», «Динамо» и сборной России считает, что первое место на общем этапе займет «Бавария».

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