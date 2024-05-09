Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Я НЕ МОГУ ГОЛОСОВАТЬ "ЗА": НА ИНАУГУРАЦИИ ПУТИНА СОСТОЯЛСЯ ЗНАКОВЫЙ РАЗГОВОР ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА

"Я НЕ МОГУ ГОЛОСОВАТЬ "ЗА": НА ИНАУГУРАЦИИ ПУТИНА СОСТОЯЛСЯ ЗНАКОВЫЙ РАЗГОВОР ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА

Можно поздравить нашу страну: вчера состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Об этом написали все и ещё одно СМИ дополнительно, но вот мало кто заметил пост в телеграм-канале Михаила Матвеева.

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Комментарии
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Александр
Кто про что, а вшивый всё про баню.
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13 час.

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