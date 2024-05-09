"Я НЕ МОГУ ГОЛОСОВАТЬ "ЗА": НА ИНАУГУРАЦИИ ПУТИНА СОСТОЯЛСЯ ЗНАКОВЫЙ РАЗГОВОР ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА

Можно поздравить нашу страну: вчера состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Об этом написали все и ещё одно СМИ дополнительно, но вот мало кто заметил пост в телеграм-канале Михаила Матвеева.
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