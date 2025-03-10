Видео: УФСБ по Петербургу и Ленобласти ликвидировало нарколабораторию

Возбуждено уголовное дело Сотрудники Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли противоправную деятельность гражданина России, подозреваемого в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии