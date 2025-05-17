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Социолог Ткачев: женщины живут дольше мужчин из-за разных социальных ролей

Социолог Ткачев: женщины живут дольше мужчин из-за разных социальных ролей

Разрыв в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами в России в среднем достигает 10 лет. Это не уникальное явление — аналогичная тенденция наблюдается во многих странах, однако у нас она выражена ярче.

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