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На нашей улице бродячие собаки бросаются на людей. Как будут решать проблему?

На нашей улице бродячие собаки бросаются на людей. Как будут решать проблему?

"Столько денег выделяется на бездомных животных, а меньше их не становится! Бродячие собаки по-прежнему массово бегают по нашей улице и продолжают бросаться на людей! Когда для них построят новые приюты? Как вообще планируют решать эту проблему?"  Татьяна, ул.

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