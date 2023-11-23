На нашей улице бродячие собаки бросаются на людей. Как будут решать проблему?

"Столько денег выделяется на бездомных животных, а меньше их не становится! Бродячие собаки по-прежнему массово бегают по нашей улице и продолжают бросаться на людей! Когда для них построят новые приюты? Как вообще планируют решать эту проблему?" Татьяна, ул.