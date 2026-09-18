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Потенциальная будущая стоимость биткоина: что ждет впереди

Потенциальная будущая стоимость биткоина: что ждет впереди

Криптовалютный гигант биткоин в настоящее время торгуется около $76 000, имеет долгосрочные прогнозы, предполагающие, что он может вырасти до $170 000 к 2030 году и $230 000 к 2035 году.

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