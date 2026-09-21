ДОМ.РФ оказал поддержку 5 млн семей для улучшения жилья

С 2018 года более 5 млн российских семей улучшили жилищные условия с помощью ДОМ.РФ. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программы, включая семейную и льготную ипотеку, оказали значительное влияние на уровень жизни и демографию.
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