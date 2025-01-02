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Серавалли о «Детройте»: «Подписание Тарасенко на 2 года – это не то, что было нужно. Все сводится к защите, состав просто недостаточно хорош»

Команда идет на 14-м месте в Восточной конференции, набрав 34 очка за 37 матчей. Ранее «Ред Уингс» поменяли тренера.

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