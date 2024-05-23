Сколько нам ещё терпеть выкрутасы «аристократии помойки»?

Совсем недавно прошла новость о том, что из списка артистов, которые должны выступить 1 июня в Кремлевском дворце на концерте ко Дню Защиты детей вычеркнули «певицу современности» под вызывающим псевдонимом «Интсамка».
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