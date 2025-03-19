"Мы хотим покончить с этим". Что сказал Трамп после переговоров с Путиным

Президент США рассказал, какие темы обсуждал с российским коллегой в ходе телефонного разговора, высказался о перспективах экономических отношений с РФ, а также сделал ряд других заявлений Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли вечером 18 марта.