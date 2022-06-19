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Рафинья готов ждать предложение от «Барсы», несмотря на интерес «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала»

Вингер «Лидса» Рафинья Диас является для «Барселоны» главной альтернативой Усману Дембеле. По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы намерены организовать трансфер бразильца, если французский полузащитник решит не продлевать контракт и уйдет из клуба.

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