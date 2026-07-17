Трамп: американские чиновники скрывали уязвимость избирательных систем

Президент США Дональд Трамп обвинил американских чиновников в том, что они скрывали уязвимость избирательных машин и систем подсчета голосов на протяжении многих лет, дезинформируя граждан о безопасности выборов.
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