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Промышленное предприятие в Энгельсе повреждено в результате атаки БПЛА

Промышленное предприятие в Энгельсе повреждено в результате атаки БПЛА

Промышленное предприятие в городе Энгельсе было повреждено в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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