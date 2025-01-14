Промышленное предприятие в Энгельсе повреждено в результате атаки БПЛА

Промышленное предприятие в городе Энгельсе было повреждено в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.