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«Зенит» выступил с заявлением о манипуляциях со стороны «Краснодара» перед гостевым матчем в столице Кубани

«Зенит» выступил с заявлением о манипуляциях со стороны «Краснодара» перед гостевым матчем в столице Кубани

Пресс-служба «Зенита» высказались о ситуации с билетами на гостевой матч с «Краснодаром» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги.

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