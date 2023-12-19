Как приготовить фантастически вкусный арабский молочный пирог

Молочный пирог, на первый взгляд, простой в приготовлении, но далеко не банальный на вкус. Делается эта восточная сладость просто, без особых хитростей, а результат выше всяких похвал! Таким вот сладким шедевром можно и гостей порадовать, и семью удивить.