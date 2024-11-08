«Цена газа из США в 4−5 раз выше». Урсула фон дер Ляйен рассказала, что американский газ дешевле российского

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште заявила, что Евросоюз все еще получает много природного газа из России - но его нужно заменить американским, который, якобы, обойдется Европе дешевле «Вчера мы затронули (в телефонном разговоре с Дональдом Трампом) общие интересы, например, тему СПГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии