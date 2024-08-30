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Свежие комментарии

Как направить средства материнского капитала на оплату проживания студента в общежитии?

Отделение СФР по Свердловской области напоминает, что средствами материнского капитала можно распорядиться не только на оплату учебы в образовательном учреждении, но и на проживание ребенка в общежитии, предоставляемом  ему учебной организацией  на период обучения.

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