На Украине сообщили об очередях в военкоматы Одессы из-за проблем с отсрочкой

В Одессе произошел сбой в работе электронного сервиса по продлению отсрочки от мобилизации, в связи с чем в городские территориальные центры комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, выстроились огромные очереди.
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