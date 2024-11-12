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На Украине сообщили об очередях в военкоматы Одессы из-за проблем с отсрочкой

В Одессе произошел сбой в работе электронного сервиса по продлению отсрочки от мобилизации, в связи с чем в городские территориальные центры комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, выстроились огромные очереди.

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