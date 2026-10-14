Птицы пережили катастрофу, уничтожившую остальных нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад. Долгое время считалось, что их ранняя эволюция почти сразу пошла по воздушному пути: лёгкий скелет помогал летать, но делал животных менее приспособленными к жёсткой борьбе на земле.