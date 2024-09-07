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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Оренбурга» Флорентин об интересе «Интер Майами»: «Было бы прекрасно поиграть с Месси, но я больше думаю о своей карьере» 

«Конечно, было бы прекрасно поиграть вместе с Месси, но я больше думаю не о нем, а о своей карьере. Думаю о том, что нужно сделать, чтобы в моей карьере все было хорошо.

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