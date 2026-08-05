RT поговорил с подростком, спасшим в Каспийске стоявшего на подоконнике ребенка

Житель Каспийска Абдулла спас ребенка, который стоял на подоконнике многоэтажного дома. О своем поступке подросток не рассказал даже родителям — отец узнал о геройстве сына из средств массовой информации.
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