«Яндекс» и VK получили официальную регистрацию в САР Калининградской области

МКАО «Яндекс» был включен в реестр участников специального административного района (САР) в Калининградской области после того, как ЦБ РФ принял решение зарегистрировать выпусков обыкновенных и привилегированных акций типа «А» и «Б» МКАО «Яндекс».
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