Игорь Кононов - Основатель InsurTech-платформы AIINS. Российский рынок страхования ответственности финансовых директоров и должностных лиц (D&O — Directors and Officers Liability) стремительно меняется.
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