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К осени США поставят на Украину дальнобойные боеприпасы для РСЗО HIMARS

К осени США поставят на Украину дальнобойные боеприпасы для РСЗО HIMARS

Телеграм-канал «Чайна арми» сообщает о появлении информации, согласно которой Пентагон планирует поставки новых ракет для РСЗО HIMARS на Украину с дальностью стрельбы до 300 км.

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