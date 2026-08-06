«Хунвейбины и тупые старые лица»: экс-министр обрушился на Зе-банду

На Украине сегодня уничтожается интеллигенция, культура и настоящие профессионалы. Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил депутат ВР, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».