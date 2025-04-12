В Донецке организовали выставку натовских снарядов

Выставка сбитых авиабомб и ракет в честь предстоящего Дня войск ПВО прошла в Донецке, сообщил руководитель «Молодой гвардии Единой России» («МГЕР») в ДНР Сергей Добровольский, 12 апреля передает РИА Новости.
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