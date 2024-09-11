На Варшавской пьяная студентка из окна скидывала вещи на машины В детскую больницу Петербурга привезли отравившуюся алкоголем девушку.
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На Варшавской пьяная студентка из окна скидывала вещи на машины В детскую больницу Петербурга привезли отравившуюся алкоголем девушку.