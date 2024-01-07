У ивановских школьников в самом разгаре «Активные каникулы»На этой неделе в рамках городского проекта вариативных форм занятости «Активные каникулы» в клубах по месту жительства МКУ «Молодежный центр» прошла серия новогодних мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.