У ивановских школьников в самом разгаре «Активные каникулы»На этой неделе в рамках городского проекта вариативных форм занятости «Активные каникулы» в клубах по месту жительства МКУ «Молодежный центр» прошла серия новогодних мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.
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