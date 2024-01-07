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Иваново

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У ивановских школьников в самом разгаре «Активные каникулы»

У ивановских школьников в самом разгаре «Активные каникулы»

У ивановских школьников в самом разгаре «Активные каникулы»На этой неделе в рамках городского проекта вариативных форм занятости «Активные каникулы» в клубах по месту жительства МКУ «Молодежный центр» прошла серия новогодних мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.

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