Как рассказывает митрофорный протоиерей отец Владимир, далеко не каждый символ, который кажется человеку красивым, модным или забавным, воспринимается православной традицией как безобидное украшение.
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