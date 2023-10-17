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«Измена и предательство» — Харатьян приложил словами уехавших из России артистов

«Измена и предательство» — Харатьян приложил словами уехавших из России артистов

С момента отъезда целой группы актеров, юмористов и певцов из России прошло полтора года. Большинство из них закрепиться за рубежом так и не сумели, а некоторые, чтобы прокормиться на иностранных харчах, еще и выставили на продажу недвижимость.

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