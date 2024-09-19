Ученые заявили, что нашли первоначальный очаг коронавируса в Ухане

Первоначальный очаг коронавируса SARS-CoV-2 был на рынке морепродуктов «Хуанань» в китайском Ухане, говорится в статье американских и европейских учёных, опубликованной под руководством Александра Критса-Кристофа (Калифорнийский университет), 19 сентября в научном журнале Cell.
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