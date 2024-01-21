В Дании снимут собственную версию «Короны» о королеве Маргрете

В Дании планируют снять сериал о королеве Маргрете II, сообщает The Guardian. Телешоу под рабочим названием Af Guds nåde (По милости Божией) разрабатывают продюсер Borgen Sam Productions и датская телекомпания TV2.
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