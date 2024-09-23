Оторвало голову. Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с мертвецами

АндрейБорков

Шведы, Полтава, шведские жмурики под Полтавой и в Полтаве. Все это уже было, про это даже А.С. Пушкин писал. Правы были классики марксизма-ленинизма в том, что история имеет свойство повторяться. А то, что шведы в Полтаве и под Полтавой приняли смерть лютую и жуткую, это в принципе неплохо, очень неплохо. Не знаю дойдет ли до шведов то, что не хера лезть туда, куда не надо или не дойдет. Шведы они такие, торможеные, примороженные, голубоватые. Но то, что случилось, будет хорошим уроком для этих нурманов.