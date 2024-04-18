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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби и Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке в 2 сезонах подряд. «Питтсбург» оба раза не вышел в плей-офф

Форварды «Питтсбурга» провели по 82 матча в регулярном чемпионате во втором сезоне подряд.  За время их совместных выступлений за команду (с сезона-2006/07) эти два сезона – единственные, в которых оба обошлись без пропусков матчей.

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