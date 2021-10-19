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«Медиастанция» просит признать иноагентом борющуюся с торговлей людьми «Альтернативу»

«Медиастанция» просит признать иноагентом борющуюся с торговлей людьми «Альтернативу»

Москва, 20 октября. Издание «Медиастанция» подало запрос в Генпрокуратуру РФ, где просит признать иноагентом некоммерческую волонтерскую организацию «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми и занимается высвобождением граждан из рабства.

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