Губерниев заступился за арбитра Опейкину, которая судила матч Первой лиги

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе арбитра Веры Опейкиной, которую по итогам матча 28-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «СКА-Хабаровск» раскритиковал наставник красноярской команды Андрей Тихонов.
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