За невыплату зарплаты работникам администрации будут судить приморского чиновника

В Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам администрации Новонежинского сельского поселения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на следственный комитет РФ по Приморскому краю.
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