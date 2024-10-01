«Я начинаю видеть свет»: мировая премьера картины о поиске своего пути 

Константин Худяков – известный советский и российский режиссер, поставивший драму «Успех» с Леонидом Филатовым и Алисой Фрейндлих, любимый миллионами детей фильм «Айболит-66», а также картину «На Верхней Масловке», сериал «Хождение по мукам» с Юлией Снигирь и Аней Чиповской и другие.
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