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FiNE NEWS

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Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о намерении баллотироваться в президенты США

Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о намерении баллотироваться в президенты США

Министр обороны США Ллойд Остин выступил с официальным заявлением, в котором опроверг сообщения ряда СМИ о его намерении баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.

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