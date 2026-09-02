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Свищев заявил о новой эпохе для российских лыжников

Свищев заявил о новой эпохе для российских лыжников

У российских лыжников начинается новая эпоха возвращения в международную спортивную семью, заявил первый зампред Комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР), комментируя допуск спортсменов РФ на Кубок мира.

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