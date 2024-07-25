Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию подразделений ВСУ в ночное время

Расчеты ударных FPV-дронов отряда специального назначения «Вега» в составе Южной группировки войск на авдеевском направлении сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии