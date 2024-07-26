«Безопасные и качественные». В Крыму доведут до ума более 200 км дорог

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, работы по обновлению улично-дорожной сети ведутся в 105 крупнейших городских агломерациях.
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